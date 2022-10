Związek Gmin „PKS” z wyróżnieniem na Forum Transportu 2022 [ZDJĘCIA]

Uhonorowanie zarządu Związku Gmin „PKS” jest dużym wyróżnieniem i sukcesem. Świadczy o tym, że dostrzeżono działania związku oraz efektywny nadzór właścicielski Gmin nad PKS w Rzeszowie, największym na Podkarpaciu przedsiębiorstwem transportowym.

- Bardzo się cieszymy, że Kapituła dostrzegła nasze starania. Rzeczywiście, ostatnie miesiące były niezwykle owocne dla całego związku. Udało nam się podnieść jakość usług i ulepszyć wiele aspektów naszej działalności. Przekłada się to na zadowolenie naszych klientów, co przynosi prawdziwą satysfakcję. Ta nagroda jest dla nas motywacją do dalszych działań – zapewnia Sławomir Porada, z-ca przewodniczącego ZG PKS.