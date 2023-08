ZUS zaprasza do skorzystania z telefonicznego dyżuru eksperckiego

Podczas dyżuru będzie można uzyskać odpowiedzi m.in. na następujące pytania/zagadnienia:

- przejście na emeryturę – o czym warto pamiętać, jakie dokumenty, kiedy złożyć wniosek

- kapitał początkowy – co to jest, kto powinien złożyć wniosek

- od czego uzależniona jest wysokość emerytury?

- czy będąc na emeryturze można pracować i czy będzie to wpływało na wysokość emerytury jeśli już ją pobieramy?

- kiedy można przeliczyć emeryturę

- limity dorabiania przy emeryturach i rentach – kto, kiedy powinien uważać przy dodatkowym zatrudnieniu aby nie stracić świadczenia z ZUS-u

- świadczenie „MAMA 4+” - komu przysługuje „emerytura matczyna” – jakie warunki trzeba spełnić – kiedy złożyć wniosek

- renta z tytułu niezdolności do pracy – kto, kiedy może przejść na rentę, ile wynosi minimalna renta