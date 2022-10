ZUS uczy młodzież o ubezpieczeniach społecznych OPRAC.: Marcin Żminkowski

Trwają zapisy do projektów edukacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy dostosowany jest do wieku uczniów i metod, które są używane na danym etapie kształcenia. Dla młodzieży szkół ponadpodstawowych są to „Lekcje z ZUS”, a dla uczniów szkół podstawowych jest to „Projekt z ZUS”.