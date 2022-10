Zobaczcie zdjęcia z pierwsze poetyckiego spotkania w Rzeszowskich Piwnicach. Gościem wydarzenia był Aleksander Bielenda [ZDJĘCIA]

Odkąd Rzeszowskie Piwnice stały się interdyscyplinarną instytucją kultury, po raz pierwszy organizują spotkanie z twórczością poetycką. Bohaterem debiutanckiego wydarzenia był Aleksander Bielenda - odkrywca, etnograf, charyzmatyczny nauczyciel historii i autor pięciu książek o Lubeni.

Wydarzenie w Rzeszowskich Piwnicach miało charakter spotkania z twórczością lokalnego artysty. Zaprezentowany został tomik wierszy pod tytułem Strachy polne. Wiersze niektóreAleksandra Bielendy. Poezja została wyrecytowana przez Andrzeja Piecucha, aktora Teatrów Maska i Jaruga. Ponadto podczas wydarzenia odbył się również multimedialny pokaz kilku kolekcji fotografii w kontekście tytułowego stracha polnego.

Bielenda urodził się 1954 roku w Lubaczowie, gdzie spędził pierwsze siedem lat życia. Kolejne dwa lata spędził w Nowym Sączu, natomiast piątą klasę szkoły podstawowej rozpoczął w Rzeszowie, gdzie osiedlił się z rodziną już na stałe. Obecnie mieszka w Rzeszowie. Kształcił się w Krośnie, Katowicach i Rzeszowie. Za wybitne osiągnięcia pedagogiczne, artystyczne i kulturalne.

Pisanie wierszy to jest jedna z najintymniejszych rzeczy, jakie doznałem w życiu. To jest również praca bardzo wyczerpująca, moi koledzy po fachu to potwierdzą. (...) Każdy mój wiersz ma kilka wersji. Pisząc moje wiersze bardzo zwracam uwagę na formę, by były one napisane w sposób prosty i prostymi słowami, by nie kombinować. Gwarantuję, że wszystkie moje wiersze są napisane uczciwie, nie kopiując nikogo. - mówi Aleksander Bielenda