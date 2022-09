Zobaczcie zdjęcia z finisażu wystawy prac Pani Emilii Wołoszyn. To 44. rok artystycznej działalności Seniorki [ZDJĘCIA]

Emilia Wołoszyn, mimo iż urodziła się we Lwowie, to musiała pod przymusem opuścić miasto podczas młodzieńczych lat. Mimo emigracji, zachowała radość lwowskiego serca, która pomogła jej przetrwać ciężkie chwile. Emilia to po prostu artystka. Malarka pięknych krajobrazów, ilustratorka, poetka, a nade wszystko fanka prostej kreski i cymbałów.

Z okazji 44. roku działalności twórczej Emilii Wołoszyn Wojewódzki Dom Kultury zorganizował wystawę prac autorki.

Emilia Wołoszyn jest absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu i Studium Poligraficznego w Warszawie. Od 1978 roku bierze udział w zajęciach Klubu Plastycznego przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Uczestniczy w wystawach, konkursach i plenerach. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. Będąc bywalczynią imprez kulturalnych organizowanych przez różne instytucje tworzy rysunkową kronikę kulturalną naszego miasta.