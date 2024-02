Zobaczcie, jak Sopelki z Rzeszowa prezentowały się na XXI Międzynarodowym Zlocie Morsów w Mielnie Wojciech Tatara

Od czwartku do niedzieli w Mielnie (woj. Zachodniopomorskie) odbywał się XXI Międzynarodowy Zlot Morsów. Motywem przewodnim tegorocznej imprezy był cyrk i pokazy cyrkowe. Najważniejszą częścią zlotu było wspólne wejście do mroźnego Bałtyku, gdzie do morza weszło 8493 morsów w tym 36 reprezentujących RKM Sopelek z Rzeszowa.