Zobaczcie co mogliśmy kupić na plenerowej wyprzedaży w Niezłej Sztuce [ZDJĘCIA] Małgorzata Łeska

"Niezły lumpeks, czyli second hand w plenerze" to niedzielna wyprzedaż w Niezłej Sztuce w Rzeszowie. Co mogliśmy na niej kupić od lokalnych wystawców?