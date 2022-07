Zobacz niesamowitą kolekcję mieszkanki Rzeszowa. Szklane ryby, pozostałe pamiątki PRL-u Urszula Sobol

Dziś szklane rybki wracają do łask i to towar na wagę złota. Pani Justyna z Rzeszowa podzieliła się z nami swoją kolekcją, która ciągle się powiększa. Dekoracyjne szklane ryby były nieodzowny elementem wystroju w PRL-owskich mieszkaniach. Zazwyczaj stały one na meblościankach lub na telewizorach.