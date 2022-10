Zobacz, jakim powodzeniem cieszyła się dzisiejsza, zapewne ostatnia, giełda samochodowa Załęże Paweł Dubiel,beta

Sznur samochodów ciągnął dziś rano na giełdę samochodową na Załężu. Niewykluczone, że była to ostatnia lub jedna z ostatnich w tym miejscu. Kolejki ustawiały się po kultowe już kiełbaski i szaszłyki. Ludzie wychodzili z naręczem potrzebnych do domu rzeczy. Trudno uwierzyć, że to już koniec handlu w tym miejscu.