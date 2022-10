Zobacz, jakie piękne podgrzybki rosły dziś w lesie w okolicy Tyczyna Beata Terczyńska

Naszej czytelniczce wystarczył trwający kwadrans spacer po lesie w okolicy Tyczyna, by przynieść do domu kosz z pięknymi, zdrowymi podgrzybkami. Teraz te okazy zostaną ususzone i będą w sam raz do barszczu i innych potraw wigilijnych.