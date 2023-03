Zobacz, jak wyglądał Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej na Politechnice Rzeszowskiej

Zaplanowaną atrakcją tego dnia była próba ustanowienia rekordu Polski w największej lekcji inżynierii materiałowej , prowadzonej równocześnie w biorących udział jednostkach. Okolicznościową lekcję poprowadził dr hab. inż. Maciej Motyka, którą rozpoczął krótki wykład nt. „Materiały w rozwoju cywilizacji – od narzędzi kamiennych do komputerów”.

Po lekcji uczniowie mieli okazję zwiedzić Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego i zobaczyć nowoczesne urządzenia badawcze i technologiczne. Zorganizowano im warsztaty, na których mogli dowiedzieć do czego służą wybrane technologie materiałowe – jak. np. cięcie laserem, nawęglanie stali, natryskiwanie plazmowe czy druk 3D – a co najważniejsze, mogli zobaczyć jak są realizowane.

Organizatorzy zadbali również o możliwość kontaktu z przedstawicielami przemysłu. O znaczeniu inżynierii materiałowej dla przemysłu lotniczego czy motoryzacyjnego przekonywali uczniów absolwenci kierunku inżynieria materiałowa, obecnie pracownicy tak znanych firm jak Pratt & Whitney Rzeszów czy BorgWarner Poland. Można było zobaczyć i dotknąć elementów konstrukcji silników lotniczych czy przekładni automatycznych stosowanych w nowoczesnych samochodach. Młodzież miała okazję dowiedzieć się czym zajmują się inżynierowie materiałowi i na czym polega ich praca.

Duże zainteresowanie Ogólnopolskim Dniem Inżynierii Materiałowej, zarówno w Rzeszowie, jak i innych ośrodkach akademickich w Polsce, przyczyni się najprawdopodobniej do jego organizacji w przyszłych latach. Organizatorzy liczą, że akcja przybliży młodzieży szkolnej zagadnienia technologii materiałowych, w tym wysokozaawansowanych, i pokaże rolę inżyniera we współczesnym świecie, a tym samym zachęci ich do studiowania kierunków technicznych.