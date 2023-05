Zniszczona bieżnia na bulwarach w Rzeszowie może zostać wyremontowana jeszcze w maju

Chodzi o tartanowa bieżnia, na rzeszowskich bulwarach, która jest kultowym miejscem do biegania dla rzeszowian. Nie tak dawno do starszej 500-metrowej części dobudowano nowy odcinek ścieżki biegowej, o nawierzchni poliuretanowej, mający długość ok. 650 metrów. Dzięki temu na Bulwarach biegacze mają do dyspozycji pętlę o długości ok. 1,2 km. Problem w tym, że przez nieprawidłowe używanie bieżni, dochodzi do zniszczeń nawierzchni.

-Bieżnia powinna być do biegania a często widzę, jak młodzież jeździ po niej rowerami zaś starsze sobie urządzają tam sobie spacerki z pieskami. Takie zachowanie nie powinno mieś miejsca. Straż miejska jest od tego, aby zwracać uwagę a jak zajdzie potrzeba to karać mandatami ludzi, którzy niszczą bardzo fajne w mieście miejsce do biegania. Tyle jest alejek w Rzeszowie do spacerów i ścieżek rowerowych, że już to miejsce powinno być tylko dla biegaczy –mówi Małgorzata z Rzeszowa.