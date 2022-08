Zmodernizowane baseny w Boguchwale - idealna propozycja na upalny czas (ZDJĘCIA) Paweł Dubiel/bt

Do dyspozycji są dwa baseny: duży rekreacyjny, wyposażony w różnego typu atrakcje, jak grzybek wodny, masaż karku, kanał sztucznej rzeki, punkty masażu, siatka do wspinaczki, gejzer powietrzny. Z dużym basenem powiązane są 2 zjeżdżalnie: rurowa i równoległa (rodzinna). Drugi basen to brodzik dla dzieci z dzwonkiem wodnym z mocowaniem, masztem żaglowca z żaglem i zjeżdżalnią. W sąsiedztwie mniejszego basenu znajduje się plac zabaw. Kąpielisko zaprasza w dni powszednie od 10 do 19, a w soboty i niedziele - od 9 do 19.