Zmiana organizacji ruchu na ulicach Langiewicza i Hanasiewicza w Rzeszowie. Inne trasy autobusów ZTM

· Linia nr 10 (kier. Łukasiewicza):

do przyst. Wita Stwosza pętla 01 bez zmian, następnie Langiewicza – Boya-Żeleńskiego – Hanasiewicza – Chmaja – Langiewicza i dalej

bez zmian;

· Linia nr 10 (kier. Bł. Karoliny):

do przyst. Langiewicza park 02 bez zmian, następnie Chmaja – Hanasiewicza – Boya-Żeleńskiego – Langiewicza i dalej bez zmian;

· Linia nr 23 (kier. Lubelska):

do przyst. Langiewicza / Wita Stwosza 04 bez zmian, następnie Langiewicza – Boya-Żeleńskiego – Hanasiewicza – Chmaja – Langiewicza i dalej bez zmian;

· Linia nr 23 (kier. Matuszczaka):

do przyst. Langiewicza park 02 bez zmian, następnie Chmaja – Hanasiewicza – Boya Żeleńskiego – Langiewicza i dalej bez zmian;

· Linia nr 40 (kier. Łukasiewicza):

do przyst. Wita Stwosza pętla 01 bez zmian, następnie Langiewicza – Boya-Żeleńskiego – Hanasiewicza – W. Pola i dalej bez zmian;

· Linia nr 40 (kier. Bł. Karoliny):

do przyst. Wincentego Pola Politechnika 01 bez zmian, następnie Hanasiewicza – Boya-Żeleńskiego – Langiewicza i dalej bez zmian.