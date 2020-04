Zmarł pochodzący z Woli Rafałowskiej Franciszek Szydełko, konsultant filmowy, słynny treser Szarika i psa Cywila

Franciszek Szydełko urodził się w 1925 r. w Woli Rafałowskiej. Ojciec był gajowym u hrabiego Potockiego i mały Franek już wtedy podziwiał mądrość psów, które uganiały się ze świta hrabiego na polowaniach.

Mocno związany był też z Rzeszowem. Tu uczęszczał do gimnazjum ślusarsko-mechanicznego, tu pod koniec wojny poznał st. sierżanta milicji Sarnę, który wcześniej był przewodnikiem psów w szkole w Mostach Wielkich. To Sarna widząc ogromne zamiłowanie Franciszka do psów, zaproponował mu skierowanie do Słupska na kurs w szkole przewodników psów.

Przygoda Franciszka Szydełki z filmem zaczęła się już w pierwszych latach po II wojnie, gdy został opiekunem psa w "Ulicy Granicznej" Aleksandra Forda. Na dobre jednak konsultantem filmowym stał się w drugiej połowie lat 60., kiedy to został wykładowcą w szkole przewodników psów służbowych w Sułkowicach pod Warszawą.