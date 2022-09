ZŁOTA SETKA. Ranking największych firm Podkarpacia. Które firmy z Rzeszowa są w czołówce? OPRAC.: Marcin Żminkowski

Ranking Złota Setka Firm Podkarpacia to najważniejsze źródło informacji o tym, co dzieje się w gospodarce regionu. Wyniki ekonomiczne z 2021 roku wyraźnie pokazują, że był on dużo lepszy niż kryzysowy, covidowy 2020. Zobaczcie, pierwszą dziesiątkę firm z Rzeszowa, które są w rankingu.