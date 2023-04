Zespół naukowców z uniwersytetu przeprowadził badania nad świadomością historyczną Polaków

W badaniach wzięło udział ponad 6 tysięcy Polaków.

Zespół przeprowadził badania na trzech grupach osób:

- uczniowie szkół średnich,

- Polacy powyżej 20 roku życia,

- nauczyciele historii.

- Chcieliśmy rozpoznać mapę pamięci młodego pokolenia, poznać ich zapotrzebowanie w zakresie nauczania historii, ich postawę wobec historii. Chcieliśmy skonfrontować wyniki z odpowiedziami starszej kategorii Polaków. Zobaczyć co w porównaniu tych kategorii wyjdzie jako walor praktyczny, który będzie można wykorzystać w dalszej pracy edukacyjnej. Postanowiliśmy także zbadać nauczycieli historii, aby skonfrontować odpowiedzi uczniów i nauczycieli - mówi dr hab. Krzysztof Malicki, prof. UR.

Wyniki badań przede wszystkim powinny być impulsem do większego namysłu nad stanem wiedzy i świadomości historycznej, szczególnie młodych Polaków. Ukazują dominujące postawy wobec historii. Dają również odpowiedzi na pytania dotyczące źródeł, z których Polacy czerpią wiedzę o swojej przeszłości. Pokazują, które działania, a także jaka oferta edukacyjna cieszą się największym zainteresowaniem, dając przy tym najlepsze rezultaty. Nowością jest zestawienie sposobów nauczania historii preferowanych przez nauczycieli z opiniami uczniów. Stwarza to przestrzeń do zmian sposobów przekazywania wiedzy historycznej, dostosowując proces edukacji do dynamicznie zmieniającego się świata.

Pełny raport „Edukacja dla pamięci” zostanie zaprezentowany w czasie Kongresu Pamięci Narodowej organizowanego przez IPN w dniach 13 - 15 kwietnia na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.