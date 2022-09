Zerwanie windy w rzeszowskiej przychodni. Dwie osoby są ranne Małgorzata Łeska

We wtorek, 6 września br. około godziny 17.30 doszło do wypadku w Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Hetmańskiej w Rzeszowie. Dwie osoby trafiły do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia.