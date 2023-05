Zdrowa środa i zdrowy czwartek w Podkarpackim NFZ. O nadciśnieniu i niedosłuchu

- Środa to wstęp do Europejskiego Dnia Walki z Otyłością, który obchodzony jest 22 maja - mówi Rafał Śliż, rzecznik prasowy podkarpackiego NFZ. - Na stanowisku profilaktycznym zaplanowaliśmy wydarzenie poświęcone chorobie nadciśnienia tętniczego, która w wielu przypadkach łączona jest z otyłością. We współpracy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie nasz ekspert udzieli informacji w temacie zapobiegania chorobie nadciśnienia tętniczego. Zostaną przybliżone ważne objawy i sygnały ostrzegawcze, często skorelowane z otyłością i innymi chorobami.