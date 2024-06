Zbliża się Piknik Rodzinny na Osiedu Matysówka. Rzeszowski Dom Kultury zaprasza rodziców i dzieci do wspólnej zabawy!

Minęło 16 lat. Od początku życie rodziny podporządkowane jest ciągłej walce o zdrowie Kacperka. Ale też od początku jasne było, że to będzie długa droga. Dzień zaczynał się od rehabilitacji i wyjazdów na zajęcia i kończył terapią w domu. Rodzice próbowali, czego się dało, a koszty wraz z wiekiem rosły. Kacper, mimo tego, co przeszedł, jest pełnym radości i poczucia humoru optymistą, który swym uśmiechem potrafi rozjaśnić nawet najpochmurniejszy dzień. Kocha podróże, lubi jeździć w góry, ma swoje pasje jak rower i basen, kocha książki, jest spragniony świata, jego doświadczania i odkrywania... i kocha życie.

Po latach leczenia i rehabilitacji stwierdzono, że konieczna jest operacja.

Sama nie jestem w stanie zebrać ani odłożyć takich pieniędzy. Nie pracuję zawodowo, by móc opiekować się Kacperkiem i robić wszystko, co w mej mocy, by mu pomóc. Dlatego, z całego serca, prosimy Was o pomoc w zebraniu tej sumy. I za każdą, nawet najmniejszą pomoc będziemy bardzo wdzięczni! - mówi mama Kacpra.