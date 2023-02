Zbliża się Festiwal Restaurant Week 2023 w Rzeszowie Urszula Sobol

Edycja wiosenna będzie trwać od 22 marca do 30 kwietnia Materiały prasowe

Przed nami kolejne wielkie wydarzenie kulinarne "Restaurant Week". Co w tym roku czeka na gości? Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców między 25, a 65 rokiem życia. Główna idea festiwalu to promowanie miejskiej kultury restauracyjnej i spędzania wolnego czasu w gronie najbliższych – rodziny i przyjaciół w czasie wspólnego posiłku.