Zbadaj poziom cukru we krwi i porozmawiaj z konsultantem medycznym w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie

Konsultanci przedstawią zasady zdrowego odżywiania i indywidualnego planu żywieniowego dostępnego na portalu Diety NFZ, motywując do aktywności fizycznej i korzystania z aplikacji mojeFizjo+ oraz programu „8 tygodni do zdrowia", poinformują o konieczności konsultacji z lekarzem POZ przy zawyżonym poziomie cukru we krwi oraz przekażą zainteresowanym ulotki dotyczące profilaktyki cukrzycy i stopy cukrzycowej - czytamy na stronie internetowej Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie.