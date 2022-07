Zastanawiasz się co na kolację? Proponujemy sałatkę z kolorowymi pomidorkami. Podajemy sprawdzony przepis

Składniki:

600g pomidorki kolorowe najlepiej koktajlowe -czerwone, zielone, żółte

250g papryka najlepiej 3 kolory

200g mix sałat rukola, roszpunka, sałata lodowa

100g rzodkiewka

50g młoda cebulka lub szczypiorek

Sos:

Oliwa z oliwek

ocet winny lub sok z cytryny

sól, pieprz

cukier

b]Wykonanie:

Pomidorki koktajlowe przekroić na pół, jeśli są duże to na ćwiartki. Paprykę pokroić w kostkę ok. 1cm, rzodkiewkę w ósemki, cebulkę kroimy w plasterki wszystkie te składniki dajemy do miski dodajemy zrobiony sos i mieszamy.

Przed podaniem dodajemy porwaną sałatę, mieszamy i nakładamy na talerze.

Sałatka dobrze smakuje z pieczywem czosnkowym.