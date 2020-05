Zarządzenie rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego wzbudziło dużo pytań u studentów. Będzie kolejne.... zarządzenie

Na stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego 15 maja opublikowano nowe zarządzenie rektora uczelni prof. dr hab. Sylwestra Czopka. Z niego wynika, że zajęcia wyłącznie w formie online będą prowadzone do końca maja. Potem możliwa jest kontynuacja e-zajęć połączona z ich tradycyjną formą.

- Zajęcia w formie tradycyjnej będą realizowane tylko na tych kierunkach, których specyfika bezwzględnie wymaga fizycznej obecności studentów, z wykorzystaniem np. sprzętu, który znajduje się na naszej uczelni. Zajęcia te będą realizowane po akceptacji właściwego dziekana i przy zachowaniu reżimu sanitarnego – tłumaczy Maciej Ulita, rzecznik UR.

Najwięcej pytań w sprawie sesji egzaminacyjnej

- Jak co roku planowałem w lipcu rozpocząć pracę w rodzinnej miejscowości, a teraz nie wiem czy mam wracać do Rzeszowa i chodzić na uczelnię zdawać egzaminy, czy mogą odbyć się one zdalnie. Kto ma o tym decydować i kiedy? – pyta Wojtek, student UR.