Zaproszenie na wernisaż „Sto razy siatka” Jagody Przybylak i członków RSF w Galerii Nierzeczywistej RSF

Wernisaż „Sto razy siatka” w Galerii Nierzeczywistej RSF

Wystawa, „Sto razy siatka” A.D. 2024, dedykowana pamięci zmarłej w grudniu 2023 r. Jagody, to połączenie zdjęć siatki zrobionych przez Przybylak w 1969 r. oraz zdjęć autorstwa członków Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego, powstałych w roku 2024.

Jagoda Przybylak

Jagoda Przybylak (właśc. Jadwiga Przybylak) urodziła się w Warszawie w 1929 roku. Absolwentka wydziału architektury Politechniki Warszawskiej. Swoje życie zawodowe związała z fotografią artystyczną.

W 1969 roku miała swoją pierwszą, debiutancka wystawę fotograficzna zatytułowana „Sto razy siatka”, która na trwale wpisała twórczość artystki w nurt fotografii konceptualnej.

Pod koniec lat 70. wyjechała do Nowego Jorku, gdzie prowadziła zajęcia, czynnie uczestnicząc w życiu artystycznym środowiska fotograficznego. W trakcie swojego pobytu, nawiązała kontakt z Jerzym Dobrzańskim. Spotkanie to zaowocowało realizacją wspólnego projektu oraz decyzją udostępnienia rzeźbiarzowi i projektantowi oraz jak sama wyznała „wieloletniemu uczniowi i przyjacielowi” swojej warszawskiej pracowni. Z czasem, za zgodą artystki, miejsce to stało się przestrzenią dla jego działań artystycznych i edukacyjnych oraz propagujących wiedzę o działalności twórczej, polskiej przedstawicielki eksperymentalnego nurtu fotografii intermedialnej.