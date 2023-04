Zaplanuj Noc Muzeów w Muzeum - Zamku w Łańcucie. Obejrzysz m.in. storczyki i XVII-wieczną porcelanę

- Tym razem przygotowaliśmy dla was dwa wydarzenia w dwóch lokalizacjach - zaprasza Muzeum - Zamek w Łańcucie. - W Storczykarni, w której lato trwa przez cały rok, przygotowaliśmy prezentację właściwych metod pielęgnacji storczyków. Nasze ogrodniczki i ogrodnicy w praktyce pokażą, jak najlepiej zadbać o orchidee. Żadne z pytań na temat pielęgnacji tych uroczych roślin nie okaże się za trudne.

Pokazy odbędą się o godz. 10, 12 i 14. Bilet wstępu to wejściówka uprawniająca do obejrzenia ekspozycji Storczykarni (12 zł bilet normalny, 8 zł bilet ulgowy).

Od godz. 18 Muzeum - Zamek zaprasza na spacer po ekspozycji I piętra Zamku.

- W tym roku w blasku żyrandoli będziecie mogli obejrzeć wystawę czasową XVII-wiecznej porcelany, w przeszłości należącej do króla Jana III Sobieskiego. To ostatnie dni na jej obejrzenie właśnie w Jadalni nad Bramą.

Spacer po Zamku będzie możliwy od godz. 18 do 22 (ostatnie wejście). Bilety wstępu w cenie 1 zł do kupienia w Zamku.

Uwaga! Noc Muzeów to zwiedzanie bez audioprzewodników. Obowiązują limity wejść.