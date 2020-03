Zajęcia online na uczelniach w Rzeszowie. Jak wykładowcy sobie radzą? Co studentom się nie podoba?

- W niektórych komunikatorach jest opcja "podnieś rękę", przez co prowadzący widzi, że ktoś chce zadać pytanie. To bardzo dobre rozwiązanie, bo w żadnym stopniu nie zaburza przebiegu e-wykładu - dodaje student.

Umawiamy się dzień lub dwa wcześniej z prowadzącym, on podaje nam link do konferencji, na którą mamy wejść. Same zajęcia to zazwyczaj prezentacja, którą pokazuje nam wykładowca, do tego dochodzi jego komentarz na żywo. Po wykładzie jest czas na nasze pytania

Jedni uważają, że wykłady online spełniają swe zadanie, innym ta forma nie odpowiada. Jednak co do jednego zgodni są wszyscy: najwięcej zależy od prowadzącego i jego umiejętności radzenia sobie w takich sytuacjach. Jak zajęcia przez Internet wyglądają "od kuchni" na uczelniach w Rzeszowie? Spytaliśmy studentów.

- Problem jest taki, że nie wszyscy pracownicy naukowi potrafią przeprowadzić wykład - konferencję i po prostu wysyłają do nas tylko notatki lub zadania, które mamy rozwiązać w oparciu o książki. A przecież biblioteka jest teraz zamknięta - skarży się Asia, studentka UR.

- W większości przypadków wykłady są realizowane na zasadzie udostępnienia prezentacji, więc to w miarę spełnia swoją rolę. Ale z niektórych zajęć laboratoryjnych dostajemy tylko instrukcje, które samemu ciężko ogarnąć. Wykładowcy z reguły mają dyżury online, więc można zadawać pytania, ale ciężko to wychodzi

- To jak wyglądają wykłady online zależy od wykładowcy. Część sobie radzi i wtedy normalnie prowadzi zajęcia na kamerce przełączając się z pulpitem na którym ma prezentację, część sobie nie radzi i potrafi to skończyć się na wklejeniu ściany tekstu z materiałem na czacie pisemnym - opowiada Kamil, student Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

- Niektórzy prowadzący korzystają ze specjalnych platform do zadawania pytań, gdzie każdy student wpisuje odpowiedź i wszystkie odpowiedzi pojawiają się w jednym miejscu. Na platformie do prowadzenia zajęć też jest ikona "ręki do góry", gdy student ma pytanie może w nią kliknąć, wykładowca dostaje o tym informację i można zadać pytanie pisemnie lub przez mikrofon - kontynuuje student.

Właśnie w taki sposób swoje wykłady prowadzi dr hab. Grzegorz Hajduk, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Oprócz omówienia przygotowanej prezentacji, udostępnia on swoim studentom link do krótkiego testu wiedzy z zajęć. W ten sposób sprawdza, czy wszyscy słuchają go uważnie i pamiętają o czym mowa.