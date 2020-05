Zaginęli mieszkańcy Rzeszowa. Poszukuje ich policja. Widziałeś ich?

Zaginiony Dominik Ziemiński w poniedziałek, 25 maja, wyjechał z domu czarnym rowerem z charakterystycznym napędem elektrycznym. Od jakiegoś czasu planował dłuższą wycieczkę rowerową po Polsce i Europie. Od dnia wyjazdu mężczyzna nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Rysopis: wzrost około 175 cm, szczupła budowa ciała, włosy: długie, do ramion, proste, koloru ciemnego, oczy brązowe, uzębienie pełne, uszy przylegające, kilkudniowy zarost na twarzy.

Ubiór: buty zamszowe koloru brązowego, niebieskie spodnie materiałowe, płaszcz koloru czarnego do kolan.

Poszukiwana 28-letnia Beata Retmaniak

Zaginiona 28-letnia Beata Retmaniak zamieszkała jest w Rzeszowie. Zaginiona we wrześniu 2019 roku wyjechała do Niemiec do pracy. 2 maja 2020 poinformowała rodzinę, że za kilka dni wraca do domu. Ostatnią wiadomość przekazała 3 maja 2020 roku. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną.