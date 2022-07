Zabytkowe samochody przejadą ulicami Rzeszowa. XXIII Podkarpacki Rajd Pojazdów Zabytkowych! 21 - 24 lipca

To prawdziwa uczta dla wielbicieli zabytkowej motoryzacji. 39 samochodów zgłoszono do udziału w XXIII Podkarpackim Rajdzie Pojazdów Zabytkowych, który rozpoczął się w czwartek 21 lipca i potrwa do niedzieli 24 lipca.

Trasa XXIII Podkarpackiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych prowadzić będzie m.in. przez miejscowości Siedliska, Strzyżów, Czarnorzeki, Korczyna, Bóbrka, Krosno, Jasienica Rosielna i Miasto Rzeszów, gdzie odbędzie się konkurs elegancji.

Jakie samochody będziemy mogli zobaczyć m. in. w Rzeszowie? To np. Citroen b14g z 1926 roku, Ford A Pickup z 1928 roku, czy PORSCHE 356 z 1959 roku.