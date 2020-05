Warto się wybrać do Zabajki, niedaleko Rzeszowa. To miejsce do całodziennego wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Na najmłodszych czekają kucyki, na których organizowane są „oprowadzanki” i dodatkowa atrakcja Zabajki - mini ZOO- osiołki, kozy kameruńskie, struś Emu oraz ciekawe okazy ptactwa domowego.

Lama, osiołki, kozy kameruńskie, owce św. Jakuba, kucyki i strusie emu można podziwiać w mini ZOO, które znajduje się na terenie Ludowego Klubu Jeździeckiego Zabajka. Wszystkie zwierzęta można u obejrzeć w Minii Zoo za darmo. Jest też plac zabaw i mnóstwo zieleni. Jak sposób parzenia kawy wpływa na jej właściwości? Wideo