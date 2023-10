Za nami Rzeszowskie Festiwale Fascynacji [ZDJĘCIA, WIDEO]

Cała incjatywa to przede wszystkim przestrzeń do rozwoju pasji oraz zainteresowań. Sztuka cyrkowa, mechanika , sensoplastyka, dietetyka, muzyka, majsterkowanie, gry planszowe tradycyjne oraz wielkoformatowe, to tylko część z aktywności jakie były dostępne podczas wydarzenia. Większość z nich była nastawiona na miłe spędzenie czasu wraz z rodziną, edukację oraz pokazanie prawdziwej radości życia, której niektórzy na co dzień szukają w różnego rodzaju używkach / uzależnieniach, z którymi to walczy właśnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Obok stoisk znalazły się również plansze, gdzie były dostępne cenne informacje dla osób uzależnionych, lub mających takie osoby w swoim środowisku.

W trakcie zabaw nad bezpieczeństwem czuwali strażacy, którzy również udostępnili agregat prądotwórczy.