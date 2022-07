Z uwagi na upał do odwołania wyłączone ze zwiedzania jest drugie piętro łańcuckiego Zamku

Komu służyła druga kondygnacja dawnej rezydencji Lubomirskich i Potockich, dziś przepięknie odnowiona?

W południowym skrzydle znajdowały się pomieszczenia dla służby. Z kolei w zachodnim i północnym - pokoje mieszkalne. Najpierw był tam apartament księcia Henryka Lubomirskiego, usynowionego przez księżną marszałkową (Izabelę z Czartoryskich), ostatnią z rodu Lubomirskich. Mniej więcej od 1807 roku - tzw. apartament państwa młodszych, przygotowany po ślubie pierwszego ordynata z Marią Józefiną Czartoryską. Miał większą powierzchnię, niż ten Henryka Lubomirskiego, Wśród licznych pokoi były także dziecięce.

Cóż ciekawego można tam zobaczyć?

Na przykład komodę ze zbiorem naczyń. Są to fragmenty różnych serwisów: obiadowych, śniadaniowych, od końca XVIII wieku do początku XX, różnej proweniencji europejskiej. Z Austrii, Anglii, Francji, Polski. Głównie porcelana, ale także fajans. Jest ciekawy, zdobiony w kwiaty parawan angielski, urokliwe piece z przełomu XIX i XX wieku, tzw. gięte krzesła z serii Thoneta, z ok. 1840-50 r., gramofon firmy Columbia, z początku XX w., komplet do picia miodu z opalizującego szkła, zdobiony nakładaną szklaną pszczółką, portrety przestawiające Rembrandta i jego żony Saski.