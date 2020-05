Z podwórka Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie może zniknąć 30 drzew. Stwarzają niebezpieczeństwo? [FOTO]

- Z jednej strony to są piękne drzewa, których nam bardzo szkoda, a z drugiej to jednak wielkie zagrożenie dla uczniów, pracowników naszej placówki i mieszkańców. Jesteśmy proekologiczną szkołą i z pewnością zrekompensujemy przyrodzie wycinkę drzew nowymi nasadzeniami – zapewnia Bożena Zięba

Na wycięcie 30 świerków zdecydowanie nie zgadza się grupa Społecznych Strażników Drzew. Jak sądzi Zbigniew Mieszkowicz połowę drzew można uratować.

- Jeżeli 12 drzew rośnie na gazociągu, a to trzeba by było dokładnie sprawdzić, to faktycznie można je wyciąć. Według zdjęć i informacji, którymi dysponuje tylko dwa drzewa rosną za blisko budynku. Pozostałe 16 można uratować

– twierdzi Zbigniew Mieszkowicz z grupy Społecznych Strażników Drzew.

- Co dzieci robią podczas burzy na placu szkoły? Gdybyśmy kierowali się myśleniem, że silna burza może przewrócić drzewa, to wszystkie nadawały by się do wycięcia – dodaje Mieszkowicz.