Wywiad z Łukaszem Gorczycą. - Lubię tę muzyczną, niekończącą się podróż, dobrze się w niej czuję […]

Małgorzata Łeska: Łukaszu, czy Krosno jest obowiązkowym miejscem na muzyczne spotkanie z twórczością Gary’ego Moore’a? Chętnie wracasz w rodzinne strony?

MŁ: Twoja bogata dyskografia sprawia wrażenie zawodowego spełnienia. Czy osiągnąłeś już zamierzone, muzyczne cele?

Łukasz Gorczyca: Mam nadzieję, że nie. (śmiech) Wręcz przeciwnie… mam wrażenie, że dopiero się rozkręcam. (śmiech) Faktem jest, że zrealizowałem już wiele zamierzonych planów zawodowych, jednak lubię tę swoją muzyczną podróż i dobrze się w niej czuję. Nie chcę wypaść z tej trasy. Dla mnie ten muzyczny świat jest pewną niekończącą się drogą, pełną różnych zmagań i wyrzeczeń. Nie wiem czy kiedykolwiek osiągnę jej cel. Nie wiem nawet czy chce tam dotrzeć. To jest trudne pytanie. Taki muzyczny szczyt mógłby oznaczać brak dalszych perspektyw do rozwoju, a ja nie chcę się zatrzymywać. Pragnę uczyć się nowych rzeczy i podejmować co raz większe ryzyko. To jest proces, w którym chciałbym wciąż trwać. Stąd w planach jest kolejna płyta, która ukaże się być może jeszcze w tym roku.