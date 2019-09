Wystawa pająków i skorpionów w Rzeszowskim Domu Kultury filia Słocina [ZDJĘCIA]

Na wystawie, która potrwa do 29 wrześni,a można zobaczyć ponad 35 żywych okazów pajęczaków m.in. jednego z najniebezpieczniejszych pająków świata Latrodectus hasselti, oraz jednego z największych gatunków ptasznika Theraphosa stirmi. Oprócz pająków na wystawie można popatrzeć, a nawet wziąć na ręce liczne odmiany skorpionów. Wystawę można oglądać w godzinach 10.00-18.00 przy ul. Ignacego Paderewskiego 154 w Rzeszowskim Domu Kultury filia Słocina. Ceny biletów to: normalny: 15 zł, ulgowy: 10 zł, grupa szkolna: 5 zł od ucznia, rodzinny: 40 zł (2 + 2), dzieci w wieku do 4 lat – wejście gratis

