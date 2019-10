Wystawa malarstwa Piotra Wójtowicza w BWA w Rzeszowie. Jej tytuł to „Nowe obrazy 2016 – 2019”

- Te obrazy są nowe z dwóch powodów. Po pierwsze – namalowałem je w ciągu czterech ostatnich lat. Ale jest też drugi, ważniejszy powód ich odmienności w stosunku do tego, co robiłem wcześniej. One nie powstały w oparciu o jakiś kontekst zewnętrzny, dlatego nie są metaforą. Zatem mógłbym powiedzieć, że jest to czysta abstrakcja – mówił podczas wernisażu Piotr Wójtowicz.