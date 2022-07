Wystawa In Between stowarzyszenia artystów Hadron z Węgier [ZDJĘCIA]

Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza do zwiedzenia wystawy zatytułowanej In Between/ Pomiędzy stworzonej przez powstałe w 2015 roku stowarzyszenie HADRON. Nyíregyháza jest miastem partnerskim Rzeszowa, z którego pochodzą twórcy powstałej wystawy. Na czwartkowe otwarcie wystawy przybyło wielu gości.

Stowarzyszenie HADRON powstało w 2015 roku z inicjatywy artystów plastyków z Nyíregyházy, którzy poszukują nowych inspiracji we wzajemnej współpracy i dokonują zmian w życiu artystycznym na poziomie miejskim i regionalnym. Na przestrzeni ostatnich lat brali udział w kilku projektach artystycznych i tematycznych wystawach zbiorowych. Ich celem jest budowanie i utrzymywanie relacji transgranicznych oraz tworzenie międzynarodowego i międzykulturowego środowiska artystycznego.