Wystawa i giełda minerałów oraz wyrobów jubilerskich w Rzeszowie. Zobacz najciekawsze okazy [zdjęcia]

Organizowana cyklicznie wystawa to wspaniała okazja do zapoznania się ze skarbami skrzętnie ukrywanymi w głębokich warstwach skorupy ziemskiej. Impreza ta łącząc, walory wystawowo-handlowe może być z jednej strony doskonałą lekcją geologii, geografii, chemii i nauki o środowisku, a z drugiej może stanowić okazję do pozyskania okazów do własnej kolekcji. Umożliwia także nabycie ciekawej galanterii oraz ozdób wykonanych z różnego typu kamieni.

Ceny biletów: normalny - 8 zł, ulgowy - 6 zł (młodzież szkolna i akademicka, emeryci i renciści), rodzinny - 24 zł (rodziny z dziećmi do 6 osób).