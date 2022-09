Wystawa fotografii Anity Andrzejewskiej zatytułowana “Outside In” oraz spotkanie z autorką

O wystawie:

- Cykl Outside In tworzą fotografie oddalone od siebie w czasie i przestrzeni, powstałe w ciągu kilku lat, na czterech kontynentach: w Europie, Azji, Ameryce Południowej i Afryce. Obrazy układają się w nie linearny ciąg wydarzeń, wyjętych ze swoich kontekstów, w osobistą, wewnętrzną narrację, utkaną z przetworzonych motywów świata zewnętrznego. Zaczynamy od widoku z okna, który symbolicznie łączy wewnętrzne z zewnętrznym, a potem wędrujemy przez otwarte przestrzenie, napotykając motywy mówiące o przemijaniu, śmierci, wolności, obecności, nieobecności i tajemnicy. Od jednego do drugiego zdjęcia prowadzi jakiś szczegół czy motyw, w podobny sposób, jak działa pamięć lub sny – jedno wspomnienie prowadzi do następnego, poprzez szczegół lub nastrój, a te połączenia są często nieoczywiste

- czytamy o wystawie.

Outside In to eksploracja własnej jaźni, która według Junga składa się ze świadomej osobowości, cienia jednostki oraz nieświadomości kolektywnej. Wewnętrznie generowane myśli, doświadczenia i sny na jawie, nocne śnienie zawierają elementy pamięci świeżej i dawnej.