Wystawa autorstwa Macieja Zduna „Autoportrety” w Galerii Nierzeczywistej RSF

Tak autor wystawy pisze o swojej twórczości:

"Nigdy nie umiałem odpowiedzieć na pytanie jakie zdjęcia robię. Sam tego nie wiedziałem. Zapytany o to, próbowałem włożyć moją twórczość w ramy stworzone przez teoretyków, dla innych osób, innych fotografii. W formułkach, które wypowiadałem nie było moich zdjęć, ale brzmiały ładnie, choć rozmijały się z istotą moich fotografii.

Dziś sprawa wydaje mi się prosta. Gdy patrzę na moje zdjęcia, i te z przeszłości, i te, które zrobiłem niedawno, odbija się w nich wszystko to, co noszę w sobie. Jest pustka, która towarzyszyła mi od czasów gdy jako nastolatek nie umiałem odnaleźć się w żadnej grupie rówieśniczej. Jest związana z nią potrzeba izolacji i poszukiwania sensu w przestrzeniach, w których nie mogłem przecież tego sensu znaleźć. Jest zamknięcie się w wykreowanym we własnej głowie, pełnym niedopowiedzeń, ułudy i nieokreśloności świecie, w który często wlewała się ciemność. Stąd zamiłowanie do mgły i śniegu.