Wystartowały półfinały ogólnopolskich zawodów Learn&Fly 2023

W zawodach rywalizują drużyny składające się z od 2 do 4 uczniów szkół

ponadpodstawowych oraz opiekuna, który czuwa nad pracą drużyny. Ich zadaniem

było skonstruowanie prostego modelu samolotu zdolnego do lotu. Każda drużyna

będzie miała okazję zaprezentować konstrukcję i specyfikację swojego dzieła oraz

jego zdolności w konkurencji na najdłuższy lot.

Learn&Fly już wielokrotnie gromadziło młodych pasjonatów lotnictwa z całej

Polski, by dzielić się wzajemnie wiedzą i wspólnie rozwijać swoje

zainteresowania. Jak co roku zebrało się wielu chętnych do wzięcia udziału w

przedsięwzięciu i spróbowania swoich sił w rywalizacji z pozostałymi drużynami.

Zwycięzcy każdego z półfinałów zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami

pieniężnymi: drużyna, która zajmie pierwsze miejsce otrzyma 2 000 zł, nagroda za

drugie miejsce to 1 000 zł, natomiast za ostatnie miejsce na podium 500 zł.

Tymczasem nagrody dla wyróżniających się drużyn podczas wielkiego finału wynoszą

odpowiednio 3 000 zł, 2 000 zł oraz 1 000 zł. Należy jednak zauważyć, że oprócz

wspomnianych nagród oraz drobnych upominków drużyny zdobędą wiele nowych

doświadczeń oraz przeżyją niezapomniane chwile wraz z całą ekipą Learn&Fly.

Organizatorem zawodów jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu

Dolina Lotnicza. Głównymi partnerami projektu oraz sponsorami nagród dla

zwycięzców są renomowane firmy z branży lotniczej: Lockheed Martin Corporation,

Pratt & Whitney Kalisz oraz Pratt & Whitney Rzeszów.