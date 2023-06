Wystartowała rekrutacja na rzeszowskich uczelniach. Jest sporo nowych kierunków

Uczelnia obecnie notuje bardzo duże zapotrzebowanie na inżynierów we wszystkich gałęziach gospodarki, co jest szczególnie zauważalne np. u specjalistów po kierunkach studiów: inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, technologie chemiczne. - Duże zainteresowanie jest także na absolwentów Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w Stalowej Woli. Popyt na inżynierów w regionie jest kilkukrotnie większy niż ilość wykształconych inżynierów - m.owi rzecznik.

- Kandydaci mają do wyboru 13 kierunków studiów I st. i jednolitych magisterskich, w tym 5 prowadzonych również w języku angielskim oraz 5 kierunków studiów II st., w tym 2 prowadzone też w języku angielskim - mówi dr Grażyna Bochenek, rzeczniczka prasowa WSIiZ. - Tegoroczne nowości to 3 kierunki studiów I st.: biomedycyna (w języku polskim i angielskim), zrównoważony rozwój i środowisko (polski), praca socjalna (polski i angielski).

WSPiA - Rzeszowska Szkoła Wyższa nabór rozpoczęła 1 czerwca. Z jedynym na Podkarpaciu kierunkiem kryminologia.

Uczelnia proponuje 8 nowych specjalności. Na kierunku administracja kandydaci mają do wyboru 13 specjalności w tym dwie nowości. Na studiach I stopnia nową specjalnością są zamówienia publiczne, a na studiach II stopnia doradztwo podatkowe. Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne to z kolei 9 specjalności, a wśród nich dwie całkiem nowe. Kandydaci na studia I stopnia jako nowość do wyboru mają specjalność przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne, a na studiach II obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe. Zdecydowanie najwięcej nowości czeka na kandydatów na kierunku zarządzanie. W tym przypadku na pięć specjalności, aż cztery są całkiem nowe. Są to: psychologia w zarządzaniu, informatyka w biznesie, zarządzanie i prawo w biznesie oraz zarządzanie finansami.