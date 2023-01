Wypadek z udziałem pieszego i 7 siedem kolizji to bilans z ostatniego weekendu na drogach powiatu łańcuckiego

Większość weekendowych zdarzeń zakończyło się tylko na uszkodzonych pojazdach. W jednym przypadku nie obyło się bez przewiezienia do szpitala rannego w wypadku pieszego. Do tego zdarzenia doszło w nocy z soboty na nadzielę na drodze krajowej nr 94 w Kosinie. Jak ustalili policjanci po północy przez jezdnię, poza przejściem dla pieszych, przechodził 36-letni mieszkaniec gminy Łańcut. W tym samym czasie w kierunku Przeworska dostawczym mercedes jechał 46-letni mieszkaniec powiatu strzyżowskiego, który samochodem potrącił przechodzącego w niedozwolonym miejscu 36-latka. Rany pieszy trafił do szpitala. Kierujący mercedesem był trzeźwy.

Nietrzeźwy natomiast okazał się kierowca osobowej hondy, którego w sobotę przed godz. 11 zatrzymali policjanci w Łańcucie. W tym przypadku badanie stanu trzeźwości u 55-letniego mieszkańca Łańcuta wykazało prawie promil alkoholu w jego organizmie.

Dobę później funkcjonariusze zatrzymali kolejnego nietrzeźwego kierowcę. Tym razem w Żołyni 47-letni mieszkaniec województwa lubelskiego jechał motorowerem mając prawie 3 promile alkoholu. Obaj mężczyźni za jazdę w stanie nietrzeźwości odpowiedzą przed sądem.