Wypadek w Tyczynie. Droga częściowo zablokowana w obu kierunkach

O zdarzeniu dyżurny miejski został powiadomiony przed godz. 6.30. Na miejsce niezwłocznie skierował policyjny patrol z Tyczyna oraz ekipę wypadkową rzeszowskiej drogówki.

Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, 21-letnia kierująca oplem astrą, mieszkanka powiatu rzeszowskiego, na skrzyżowaniu ulic Świętego Krzyża z Armii Krajowej, nie ustąpiła pierwszeństaw przejazdu 59-letniemu mieszkańcowi Rzeszowa, kierującemu pojazdem renault. Kolejno, jadący w stronę Dynowa renault siłą uderzenia został przemieszczony na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył sie z oplem corsą. Jego kierująca, 40-letnia mieszkanka powiatu rzeszowskiego, karetką pogotowia została przewiziona do szpitala.

Pomocy medycznej wymagała również 21-letnia kierująca oplem astrą. Ona także trafiła do szpitala. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Droga na której doszło do wypadku jest częściowo zablokowana, ruch obdywa sie tam wahadłowo. Utrudnienia potrwają conajmniej do godz. 9.00.

Policjanci apelują o ostrożność i stosowanie się do poleceń pracujących na miejscu służb.