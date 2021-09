Wycieczki rowerowe do 20 km od Rzeszowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Rowerem w pobliżu Rzeszowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 20 km od Rzeszowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 2 października w Rzeszowie ma być 15°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Rzeszowie ma być 18°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Pętla Krasne i Strażów

Stopień trudności: 1

Dystans: 21,52 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 177 m

Suma zjazdów: 183 m

Trasę dla rowerzystów z Rzeszowa poleca Leszek.fila

Łatwa trasa z jednym tylko dłuższym podjazdem. Idealna na rower szosowy.

Startujemy i kończymy w Krasnem.

Należy uważać na ruch samochodów na głównych drogach.

