Wycieczki rowerowe do 14 km od Rzeszowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Rowerem z Rzeszowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 14 km od Rzeszowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w Rzeszowie ma być -1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 stycznia w Rzeszowie ma być 0°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Moja droga do Wiecznego Miasta

Stopień trudności: 3

Dystans: 1 533,56 km

Czas trwania wyprawy: 95 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podjazdów: 0 m

Suma zjazdów: 0 m

Trasę rowerową mieszkańcom Rzeszowa poleca Buchtini

Wyruszamy z Rzeszowa w grupie kilkudziesięciu osób. Strach? Owszem, o to czy zdołam wytrzymać trudy podróży, o to, czy złożony przeze mnie rower nie rozsypie się... Polska żegna nas rzewnymi łzami. Wcale nie lepszą pogodą wita Słowacja. W strugach deszczu przyjeżdżamy do pierwszego miejsca noclegu poza granicami kraju.