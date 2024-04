Wybory samorządowe 2024 - lista lokali wyborczych w gm. Dynów

Wybory samorządowe zarządzane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu, na który wyznaczone zostało głosowanie, lokale wyborcze czynne są od godziny 7.00 do godziny 21.00. W przypadku niezaplanowanych zdarzeń, które wymagały przerwania prac komisji, możliwe jest wydłużenie godzin otwarcia lokalu. Są to jednak sytuacje incydentalne.

Dom Ludowy w Harcie

Dom Strażaka w Dąbrówce Starzeńskiej

Dom Strażaka w Wyrębach

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Harcie

Szkoła Podstawowa w Bachórzu

Szkoła Podstawowa w Dylągowej

Szkoła Podstawowa w Laskówce

Szkoła Podstawowa w Pawłokomie

Szkoła Podstawowa w Ulanicy

Szkoła Podstawowa w Łubnie

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Państwowa Komisja Wyborcza – co warto wiedzieć?

Co zrobić, aby oddać ważny głos w wyborach samorządowych?

Gdy udasz się do wybranego lokalu wyborczego i komisja wyborcza zweryfikuje Twoje dane, wówczas otrzymasz karty do głosowania. W jaki sposób oddać głos? W wyborach samorządowych głosujemy na kandydatów i kandydatki do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.