Wybory prezydenckie 2020. Tłumy słuchały dziś Rafała Trzaskowskiego na Rynku w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

Plan wizyty prezydenta Dudy w Waszyngtonie

Prezydent Andrzej Duda poleciał we wtorek do Stanów Zjednoczonych. Dziś spotka się w Białym Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. 45-minutowe rozmowy mają dotyczyć m.in. zwiększenia stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Trump powita Dudę o 20.15 c...