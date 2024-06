Wybory do Parlamentu Europejskiego. Lista lokali wyborczych w Rzeszowie

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

Lista lokali wyborczych w Rzeszowie

Centrum Młodzieży w Rzeszowie

Dom Ludowy

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

I Liceum Ogólnokształcące

IV Liceum Ogólnokształcące

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Sp. z o. o.

Ochotnicza Straż Pożarna Rzeszów-Dębina

Ochotnicza Straż Pożarna Rzeszów-Pogwizdów Nowy

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych Nr 2

Przedszkole Publiczne Nr 9

Przedszkole Publiczne nr 11

Przedszkole Publiczne nr 12

Przedszkole Publiczne nr 16

Przedszkole Publiczne nr 17

Przedszkole Publiczne nr 22

Przedszkole Publiczne nr 28

Przedszkole Publiczne nr 3

Przedszkole Publiczne nr 38

Przedszkole Publiczne nr 40

Przedszkole Publiczne nr 43

Przedszkole Publiczne nr 46

Przedszkole Publiczne nr 7

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek

Rzeszowski Dom Kultury

Rzeszowski Dom Kultury Filia Country

Szkoła Podstawowa Nr 24

Szkoła Podstawowa Nr 25

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 10

Szkoła Podstawowa nr 11

Szkoła Podstawowa nr 16

Szkoła Podstawowa nr 17

Szkoła Podstawowa nr 18

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 21

Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi

Szkoła Podstawowa nr 25

Szkoła Podstawowa nr 28

Szkoła Podstawowa nr 29

Szkoła Podstawowa nr 37

Szkoła Podstawowa nr 5

Szkoła Podstawowa nr 8

Szkoła Podstawowa nr 9

Uniwersytet Rzeszowski Budynek A1

VIII Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Energetycznych

Zespół Szkół Muzycznych nr 1

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4

Zespół Szkół Plastycznych

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF

Zespół Szkół Sportowych

Zespół Szkół Technicznych

Zespół Szkół nr 2

Żłobek nr 7

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania