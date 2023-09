Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w Rzeszowie

adres: Powstańców Śląskich 4, 35-610 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Myśliwska 26, 35-212 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Cicha 4, 35-326 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: 3 Maja 15, 35-030 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Elizy Orzeszkowej 8a, 35-006 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Jarosława Dąbrowskiego 82, 35-040 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Jana Pawła II 29, 35-317 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego 51, 35-506 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Stanisława Staszica 24, 35-051 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Pogwizdowska 85, 35-212 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Stanisława Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Antoniego Kopaczewskiego 1, 35-225 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Mazurska 19, 35-620 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Podwisłocze 20, 35-309 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Witkacego 5, 35-111 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Jana Kochanowskiego 24, 35-201 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Ofiar Katynia 11, 35-209 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: al. Tadeusza Rejtana 28, 35-310 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Krośnieńska 15a, 35-505 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Obrońców Poczty Gdańskiej 5, 35-509 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Cicha 5, 35-326 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Macieja Rataja 14, 35-116 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Iwonicka 54, 35-505 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Dębicka 170, 35-213 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: św. Jakuba 2, 35-213 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Kazimierza Pułaskiego 3a, 35-011 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Jana Olbrachta 120, 35-614 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Henryka Wieniawskiego 84, 35-601 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Konfederatów Barskich 43a, 35-321 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Matysowska 99, 35-330 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: kard. Karola Wojtyły 164, 35-313 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Widokowa 1, 35-119 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Piotra Czajkowskiego 11, 35-602 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Herbowa 3, 35-317 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Bernardyńska 4, 35-069 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Stefana Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Podwisłocze 14, 35-309 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Dominikańska 4, 35-077 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Bulwarowa 3, 35-051 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Bohaterów 1, 35-112 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: bł. Karoliny 21, 35-119 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Miodowa 6, 35-303 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Aleksandra Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Piotra Czajkowskiego 11, 35-602 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Ptasia 2, 35-207 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Ignacego Solarza 12, 35-118 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Stefana Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Eugeniusza Kwiatkowskiego 121a, 35-311 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Partyzantów 10a, 35-234 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Słocińska 4, 35-330 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Miła 58, 35-314 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Stanisława Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: al. Tadeusza Rejtana 16c, 35-310 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Rubinowa 4, 35-322 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Dębicka 288, 35-213 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Skrajna 1, 35-231 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Lwowska 17, 35-301 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: al. prof. Adama Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: bp. Józefa Sebastiana Pelczara 3, 35-312 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Piotra Skargi 3, 35-202 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Klementyny Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Miłocińska 75, 35-232 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Fryderyka Szopena 32, 35-055 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Wincentego Pola 1, 35-021 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Stanisława Staszica 16a, 35-051 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: al. Tadeusza Rejtana 30, 35-310 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Adama Matuszczaka 7, 35-083 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Zielona 7, 35-312 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: al. Tadeusza Rejtana 3, 35-310 Rzeszów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Co zrobić, żeby głos był ważny? Zobacz poradnik wyborczy

Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Warto wiedzieć, co zrobić, żeby oddać w nich ważny głos. Poznaj ogólne zasady głosowania. Ten poradnik wyborczy rozwieje wszystkie twoje wątpliwości. Jak głosować w wyborach?

Jak zagłosować, gdy mieszkasz za granicą?

Podczas wyborów będziesz przebywać za granicą? To nie jest problem, aby oddać swój głos. Można głosować w obwodzie utworzonym za granicą. Jest to dostępne dla obywateli, którzy posiadają czynne prawo wyborcze. Warto pamiętać, że zagłosować można wyłącznie osobiście. Ponadto konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego trzeba zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Można zrobić to ustnie, telefonicznie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wartym uwagi jest elektroniczny system rejestracji e-wybory, który polecany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W zgłoszeniu do niego należy podać takie dane jak: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres stałego zamieszkania w Polsce, czyli ten, w którym jesteśmy zapisani w rejestrze wyborców (dotyczy osób będących czasowo za granicą) oraz numer, miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub ważnego dowodu osobistego, jeśli jest on wystarczającym dokumentem.